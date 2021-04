Beim ECDC Memmingen gibt es einen Umbruch

Nach dem Karriereende des Memminger Rekordspielers Antti Miettinen (die SZ berichtete) geben die Indians die nächsten Abgänge bekannt. Myles Fitzgerald, Mark Ledlin, Jonas Wolter und Lars Grözinger werden den Eishockey-Oberligisten verlassen. Weitere Personalentscheidungen sind beim ECDC bereits gefallen und sollen laut Mitteilung in Kürze veröffentlicht werden.

Mit dem Abgang von Angreifer Myles Fitzgerald steht fest, dass die Indians sich auf mindestens einer Ausländerposition verändern werden. Der während der Saison nachverpflichtete Kanadier kam in 20 Spielen auf 23 Punkte. Vor allem in Überzahl war Fitzgerald gefährlich und verbuchte dort einen Großteil der Treffer. Insgesamt reichte seine Leistung aber nicht für eine Weiterverpflichtung. „Wir sehen auf der Position des Kontingentstürmers Verbesserungspotential und werden unter anderem hier in der Kaderplanung ansetzen“, sagt der Sportliche Leiter Sven Müller.

Ebenfalls unter der Saison zum Team gestoßen ist der 27 Jahre alte Stürmer Lars Grözinger. Er war jahrelang einer der Topscorer in der Oberliga Nord, ehe er vor der Spielzeit 2020/21 nach Kempten wechselte. Von den Sharks ging es für den Außenstürmer Anfang Dezember zu den Indians, für die er zwar 34 Spiele absolvierte (sieben Tore, zwölf Vorlagen), jedoch nicht an die starken Zahlen der Vergangenheit anknüpfen konnte. Auch Grözinger wird daher die Indians schon wieder verlassen.

Jonas Wolter ist der dritte Angreifer, der kein Vertragsangebot des ECDC für die neue Oberligasaison erhalten hat. Der Stürmer kam vor der Saison aus Kaufbeuren nach Memmingen und lief in 37 Partien für die Indians auf. Dabei gelangen dem Linksschützen neun Tore und fünf Vorlagen. Über die gesamte Saison gesehen schaffte es der 24-Jährige aber nicht, sich einen Platz in den Top Sechs des Memminger Angriffs zu erkämpfen und sich für einen weiteren Vertrag zu empfehlen.

Verabschieden wird sich auch Mark Ledlin. Der 23-jährige Allrounder wurde in Memmingen sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff eingesetzt und kam auf 17 Punkte in 37 Spielen. Der Deutsch-Kanadier, der in Garmisch-Partenkirchen geboren wurde, spielte vor seinem Jahr in Memmingen bei den Bietigheim Steelers in der DEL 2.

Die Suche nach Spielern für die Saison 2021/22 läuft beim ECDC. „Die Indians-Fans dürfen sich auf einige Kadermeldungen freuen“, heißt es in der Mitteilung.