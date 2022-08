Bauer und Schug für Bayernauswahl nominiert

Die Innenverteidiger Matthias Bauer und Flemming Schug vom Fußball-Bayernligisten FC Memmingen sind zu einem Sichtungstraining der Bayernauswahl eingeladen worden. Für die Einheit am 24. August in Neustadt an der Donau hat Verbandstrainer Engin Yanova insgesamt 21 junge Bayernliga-Spieler nominiert.

Die Auswahl bereitet sich auf den UEFA-Regionen-Cup vor. Hier soll laut dem bayerischen Fußballverband (BFV) den Talenten aus den Amateurclubs Gelegenheit gegeben werden, sich international zu messen. Die bayerische Auswahl l trifft in der Gruppe 5 auf die Mannschaften aus England, Nordmazedonien und der italienischen Region Lazio (Großraum von Rom). Die Gruppenspiele werden zwischen dem 29. September und dem 5. Oktober ausgetragen. Die Bayernliga pausiert in diesem Zeitraum.

Yanova setzt auf Blockbildung

Die beiden 19-jährigen Bauer und Schug vom FC Memmingen sind aktuell laut Vereinsmitteilung die einzigen Vertreter eines schwäbischen Vereins in der Bayernauswahl. Vom TSV Dachau ist der Ex-Memminger Marcel Kosuch nominiert. Trainer Yanova setzt ein Stück weit auf Blockbildung. Aus der U23 des TSV 1860 München sind fünf, vom FC Ingolstadt II vier Spieler mit dabei.