Baden-Württemberg und Bayern rücken näher zusammen

Fahrgäste können den verbundüberschreitenden Nahverkehrstarif für Baden-Württemberg nun nutzen, um mit Einzeltickets über die Landesgrenze nach Bayern zu reisen. Fahrten von oder nach Memmingen sind damit ab sofort günstiger und einfacher.

„Das ist eine gute Nachricht für unser Allgäu, über die ich mich sehr freue. Denn damit wird die Zuganbindung der fünf Städte und Gemeinden unseres Landkreises an der Allgäubahn noch attraktiver,“ begrüßte Landrat Harald Sievers die gute Nachricht. „Memmingens Integration in den bwtarif bedeutet insbesondere für die Pendlerinnen und Pendler aus unserem Landkreis eine Vereinfachung und Kostenersparnis und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende in der Region. Ein herzliches Dankeschön an das Land Baden-Württemberg, das unsere Initiative aufgenommen und umgesetzt hat“, sagte Sievers weiter.

Mit der Integration in den bwtarif kostet ein Einzelticket von Memmingen nach Ravensburg nun 15,30 Euro in der 2. Klasse, die Fahrt von Friedrichshafen Stadt nach Memmingen 17,90 Euro. Mit der Bahncard 50 sind es sogar nur 7,65 Euro bzw. 8,95 Euro. Wer im Anschluss die Stadt- und Regionalbusse in Memmingen nutzen möchte, muss dafür jedoch ein separates Ticket kaufen.