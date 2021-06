Aus der DEL in die Oberliga: ECDC Memmingen freut sich über „Sensationstransfer“

Der neueste Stürmer bringt den Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen ins Schwärmen. Wie die Indians bestätigten, wechselt Jaroslav Hafenrichter nach sechs Jahren in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwei Klassen tiefer in die Oberliga. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler, geboren in Tschechien, hat bei den Indians laut Mitteilung einen „mehrjährigen Vertrag“ unterschrieben.

Mit dem Transfer von Hafenrichter setzen die Memminger ein Zeichen für die kommende Saison. Mit den Indians kann in der Spitzengruppe der Oberliga Süd gerechnet werden. Der inzwischen 31 Jahre alte Außenstürmer Hafenrichter lief in den vergangenen fünf Jahren für die Augsburger Panther in der DEL auf. In der höchsten deutschen Liga kommt Hafenrichter bislang auf knapp 300 Pflichtspiele.

2013 wechselte der gebürtige Tscheche zu den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Mit den Norddeutschen wurde er 2015 DEL2-Meister und wechselte dann zu den Hamburg Freezers. Ein Jahr später ging es in den Süden zu den Augsburger Panthern. „Über unsere guten Kontakte zum AEV wussten wir, dass sich Jaro und seine Familie in der Region sehr wohlfühlten und am liebsten hier in der Gegend bleiben wollten“, sagt Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller. „Obwohl er zahlreiche Angebote, auch aus der DEL, vorliegen hatte, konnten wir ihn von Memmingen überzeugen.“

Hafenrichter, der das neue Umfeld in Memmingen mit seiner Familie am Wochenende erstmals besichtigte, unterschrieb laut den Indians gleich nach dem Treffen einen Vertrag über mehrere Spielzeiten. „Man hat von Beginn an gemerkt, dass Jaro ein sehr familienorientierter Mensch ist, der großen Wert darauf legt, dass seine Familie sich wohlfühlt“, sagt Müller.

Der Linksschütze bekommt beim ECDC die Rückennummer 77. „Als klar war, dass mein Vertrag in Augsburg nicht mehr verlängert wird, bekam ich einen Anruf von Sven Müller. Er machte mir und meiner Familie ein faires Angebot und bot mir eine neue Herausforderung. Ich mag Herausforderungen und ich mag es zu gewinnen“, sagt Hafenrichter.