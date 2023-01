Auch Ryanair fliegt bald von Memmingen nach Rom

Auf nach Italien: Jeweils am Dienstag und Samstag können Passagiere des Flughafens Memmingen mit Wizz Air zum römischen Flughafen Fiumicino fliegen. Oder jeweils am Mittwoch und Sonntag – dann mit Ryanair.

Wizz Air startet am 5. September mit der neuen Verbindung, Ryanair bereits am 3. Mai. Die italienische Hauptstadt habe laut Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz ein enormes Potential, so dass mit einer großen Nachfrage nach diesen Flügen zu rechnen sei, die bereits buchbar sind.

Der Flughafen Memmingen bietet im kommenden Sommer insgesamt acht Verbindungen nach Italien an.