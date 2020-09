A7: Autofahrerin verursacht absichtlich Unfall

Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch auf der A7 absichtlich das Auto einer 70-Jährigen angefahren. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 9 500 Euro. Laut Polizei war die 24-Jährige augenscheinlich der Meinung, dass sie von der 70-jährigen Fahrerin zuvor genötigt worden sei. Als diese dann links neben ihr fuhr, lenkte die 24-Jährige nach links in Richtung des fremden Fahrzeugs. Sie berührte mit ihrem Fahrzeug das Auto der 70-Jährigen vorne rechts. Bei der Unfallaufnahme gab sie gegenüber den Beamten an, vorsätzlich gehandelt zu haben. Anschließend ließ sie sich unvermittelt auf den Boden fallen und äußerte, mit der Situation überfordert gewesen zu sein. Da eine Fremd- und Eigengefährdung vorlag, wurde die Frau in ein Klinikum eingeliefert.