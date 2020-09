Zwölf Azubis starten bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben

Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) hat am 1. September personellen Zuwachs bekommen: Für zwölf Auszubildende und Studenten war dies der erste Arbeitstag. Bereits vergangene Woche haben Vorstandsmitglied Werner Mayer und Ausbildungsleiterin Anja Fürst laut Pressemitteilung die neuen Azubis und Studenten mit Begleitpersonen in die Bank zu einem ersten Kennenlernen eingeladen.

Die angehenden „Banker“ werden zu folgenden Berufen ausgebildet: Bankkaufmensch mit und ohne Zusatzqualifikation zur Finanzassistenz bis hin zu einem Studium zum „Bachelor of Arts“ in den Bereichen BWL-Bank und BWL-Dienstleistungsmanagement. Statt eines Outdoorseminars gibt es dieses Jahr coronabedingt in kleines Event mit den Auszubildenden, um den Teamgeist zu stärken.

Das Foto zeigt Ausbildungsleiterin Anja Fürst (erste Reihe rechts) mit den neuen Azubis der VBAO (erste Reihe von links) Tobias Brauchle und Vanessa Traut, (zweite Reihe von links) Esmanur Dede und Eva Rigal, (dritte Reihe von links) Fabio Damasio Costa, Dominik Gerlach, Anja Nägele und Julia Gumboldt sowie (vierte Reihe von links) Fabio Gravina, Laura Ludwig, Luisa Wagner und Loreen Uetz.