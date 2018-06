Zweite Mannschaft der Handballer ist chancenlos

Stark Ersatz geschwächt ist die zweite Mannschaft der TSG Leutkirch beim Aufstiegskandidat TS Dornbirn antreten und kam dabei mit 12:31 unter die Räder. Mit einer absoluten Rumpftruppe und nur einem Ersatzspieler, viele Ausfälle aufgrund Krankheit und Verletzung prägen derzeit das Bild der Leutkircher Reserve. Beim ungeschlagenen TS Dornbirn kam es dann, wie es kommen musste. Man war von der ersten Minute an chancenlos gegen die Vorarlberger, bereits zur Halbzeit stand es 16:9 für die Gastgeber. Auch im zweiten Durchgang war kein Aufbäumen mehr möglich, die TSG kämpfte zwar wie immer, war am Ende aber einfach in allen Belangen unterlegen. Allerdings ist eine Niederlage beim Tabellenführer auch kein Beinbruch.

Für die TSG spielten: Benjamin Pauler im Tor, Dominik Bortnowski, Bastian Hüber (1), Christoph Hösch (5/3), Oliver Kanzian (2), Daniel Dentler (1), Jens Faber (1) und Christian Scheich (2).