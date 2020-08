Zweite Allgäuer Genusstour startet am 13. September

In und um Leutkirch herum gibt es viel zu entdecken, speziell auf dem Land eine Vielzahl an Genüssen, teilt der ehrenamtliche Arbeitskreis der Allgäuer Genusstour mit. Die Stadt Leutkirch und das Orgateam laden Einheimische und Urlauber erneut ein, am Sonntag, 13. September, eine Entdeckungstour raus aufs Land zu machen. Die Premiere der Allgäuer Genusstour hatte im Herbst 2018 stattgefunden.

Genusshandwerker wie Metzger und Bäcker würden beste Allgäuer Wurst- und Brotspezialitäten produzieren. Viele Gastwirtschaften bezögen einen Großteil ihrer Lebensmittel bei regionalen Produzenten. Neben den leiblichen Genüssen solle es bei der diesjährigen Tour auch Naturgenüsse wie Wasser, Wiesen und Wälder zu entdecken geben. Zum ersten Mal werde es, als kleiner Ersatz für die ausgefallene „k4-Nacht“, auch Kunstgenuss geben. Mehrere Künstler würden bei der Genusstour ihre Ateliers auf dem Dorf öffnen.

2018 gab es zwei Dutzend Stationen

Bei der Tour 2018 konnte sich laut Veranstalter jeder Besucher aus über zwei Dutzend Stationen die Themen aussuchen, die ihn interessierten. So etwa einen modernen Bauernhof mit Melkroboter besuchen, sich erklären lassen, warum Bienen wichtig für die Landwirtschaft sind, beim Bäcker über die Schultern schauen, dem Fischzüchter zuhören, was der Vorteil des regionalen Fisches ist, erkunden, warum der Biber auch Probleme bereiten kann, oder sich zeigen lassen, wie Streuwiesen gepflegt werden.

Aktuell hätten sich beim Organisationsteam um Sabine Merk und Christian Skrodzki mehr als ein Dutzend verschiedene Stationen angemeldet. „Wir suchen noch nach weiteren Stationen, damit sich die Besucher auf viele verschiedene Orte verteilen“, sagt Laura Holzhofer, die in der Stadtverwaltung das Projekt Kernig betreut. Interessierte Aussteller wie Bäckereien, Landwirte, Künstler, Gastwirte oder Imker, die auch aus angrenzenden Ortschaften wie Altmannshofen, Frauenzell, Muthmannshofen oder Kreuzthal kommen dürfen, können sich bitte bei Sabine Merk, Christian Skrodzki oder Laura Holzhofer oder per E-Mail an anmeldung@allgaeuer-genusstour.de melden.

Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Privatauto

In Zeiten von Corona komme der Allgäuer Genusstour zugute, dass es eine dezentrale Veranstaltung ist, die größtenteils nicht in geschlossenen Räumen stattfindet. Es müssten an den einzelnen Stationen aber die Corona-Hygieneregeln eingehalten werden. Die Gäste seien eingeladen, zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Privatauto zu den Stationen zu reisen.