Zwei Verletzte nach Unfall

Sich selbst und einen weiteren Autofahrer verletzt hat eine 25-jährige Audi-Lenkerin am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Memminger Straße bei einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin wollte nach Angaben der Polizei von der Zeppelinstraße in die Memminger Straße einbiegen und nahm dabei dem 22 Jahre alten Fahrer eines Opels, der stadtauswärts fuhr, die Vorfahrt. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich am Audi auf rund 15 000 und am Opel auf etwa 8000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.