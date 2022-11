Zwei Verletzte in der Diskothek – Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer sind am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek im Bereich des Ellerazhofer Weihers verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 1 Uhr in der Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 29-Jähriger mit einer Flasche leicht am Kopf verletzt. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei wurde vor Ort bekannt, dass gegen 1.30 Uhr ein 20-Jähriger im Bereich des Treppenabgangs zur Diskothek von einer bislang unbekannten Person von hinten geschubst wurde. Er kam zu Sturz und fiel in eine Absperrung, wobei er sich leicht an der Hand verletzte.

Für beide Vorfälle werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561 / 84880 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.