Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 465 bei Leutkirch

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 465 in Höhe der Anschlussstelle Leutkirch sind am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr die beiden Fahrer leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wollte eine 32 Jahre alte Skoda-Fahrerin aus Richtung Leutkirch kommend an der Anschlussstelle nach links auf die Autobahn in Richtung München abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge schleuderte der Skoda in die Leitplanke und kam danach zum Stehen.

Die Unfallverursacherin musste aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Skoda und dem Wagen des 49 Jahre alten Mercedes-Fahrers entstand insgesamt ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Beide Autos mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.