Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Der 79-jährige Fahrer eines BMW hat am Mittwochvormittag gegen 8.45 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung des Weilers Spitzenrain in Richtung der Haslerhöfe befahren. Nach Polizeiangaben bog an der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße in die Landesstraße 319 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 34-jährigen Fahrerin eines Opel, die die Landesstraße 319 aus Richtung der Kiesgrube Leutkirch in Richtung Herlazhofen befuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro. Beide Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.