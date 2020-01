Zwei Verkehrsunfälle auf der A 96

Gleich zwei Verkehrsunfälle haben sich am Samstag auf der Autobahn 96 zwischen Leutkirch und Aichstetten fast zeitgleich ereignet. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Beteiligte leicht verletzt worden, es entstand erheblicher Sachschaden.

Um 5.10 Uhr fuhr ein Kleinbus auf der Autobahn in Richtung Lindau. Auf der nassen Fahrbahn verlor der 18-jährige Fahrer – weil er zu schnell fuhr – die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der A96 ab. Der VW-Bus geriet in die angrenzende Böschung und überschlug sich. Fahrer und Beifahrer verletzten sich leicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.

Fast zeitgleich kam in der Gegenrichtung ein BMW von der Straße ab. Auch dessen 43-jähriger Fahrer wurde laut Polizei ein Opfer der Witterungs- und Fahrbahnverhältnisse. Der BMW überfuhr einen Erdwall, touchierte mehrere Bäume und kam hinter dem Erdwall zum Stehen. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.