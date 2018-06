Zwei Unentschieden für Leutkircher E-Jugend

Gleich zweimal kreuzen Fußball-E-Jugendteams des FC Leutkirch und des SV Maierhöfen-Grünenbach zuletzt die Klingen. Beide Male trennte man sich unentschieden.

Die erste E-Jugendmannschaft des FC Leutkirch trennte sich von der Ersten aus Bayern 2:2. Der SVM nahm schnell das Heft in die Hand und ging verdient mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause. In der Halbzeit wurden die Leutkircher von ihren Trainern neu eingestellt und motiviert. Die zweite Halbzeit konnten sie ausgeglichen gestalten. Durch einen direkt verwandelten Eckball kamen die Leutkircher zum Anschlusstreffer. Alket Hoti gelang der Ausgleich. 2:2 hieß es dann bis zum Schlusspfiff, was für die Leutkircher ein schmeichelhaftes Ergebnis war. Mit vier Punkten führen die Leutkircher Jungs die Tabelle in der Kreisstaffel 7 weiterhin an.

Im Vorfeld ging die Partie der zweiten E-Junioren-Mannschaften von Leutkirch und Maierhöfen-Grünenbach mit 4:4 aus. Nach wenigen Minuten lagen die Leutkircher bereits mit 3:0 zurück. Dann aber fingen sie sich, konnten noch vor der Halbzeit verkürzen und gingen gingen kurz vor Schluss sogar mit 4:3 in Führung. In der Nachspielzeit kam Maierhöfen jedoch noch zum 4:4-Ausgleich. (hp)