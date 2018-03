Zwei Siege für Leutkircher Paul Seeger

Bei zwei Riesenslalomrennen des Bezirks Süd in Riefensberg hat Paul Seeger von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch in seiner Altersklasse U12 mit zwei Siegen überzeugt.

Zwei gute Läufe mit zweiten Plätzen reichten Noah Schwägele (U8) für den Gesamtsieg. Luis Jaax (U14), ebenfalls mit zwei zweiten Plätzen, fuhr auf den zweiten Gesamtplatz. In der Altersklasse U10 erreichte Lucie Seeger mit dem dritten und vierten Rang in der Gesamtwertung den vierten Platz. Ebenfalls in der Klasse U10 fuhren Tim Schwägele (Dritter und Fünfter) und Antonia Haser (Elfter und Zwölfter) auf die Gesamtplätze sechs und 13. Podestplätze in der U12 erreichten weiterhin Leni Haser (Vierter und Dritter) und Maxima Jaax (Dritter und Fünfter), was für sie den vierten und dritten Gesamtplatz bedeutete. Auch Paul Seeger erreichte gesamt den zweiten Stockerlplatz. Obwohl nicht bei allen Rennen der Serie gestartet, fuhr Hannes Vohrer mit seinen bis dahin gesammelten Punkten auf den zweiten, Lukas Schwägele und Markus Lupfer jeweils auf den neunten Gesamtplatz.