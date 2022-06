Zwei Podestplätze für den SV Herlazhofen

Das Luschnouar Ironmännli, ein Sprintwettbewerb für Jedermann, hat wieder eine sehr gute Mischung zwischen Triathlon-Einsteigern bis hin zu den Profitriathleten geboten. Knapp 300 Teilnehmer nahmen, bei idealen Bedingungen am Pfingstsonntag die 500m Schwimmen, 18 km Radfahren und die 5km lange Laufstrecke in Angriff.

Vom SV Herlazhofen gingen vier Athleten an den Start, der älteste unter ihnen Michael Bartl erreichte mit einer Zeit von1:21:28 Std. den zweiten Platz in seiner Altersklasse.

Ebenfalls den zweiten Platz schaffte Simone Walter in ihrer AK W55 mit einer Gesamtzeit von 1:11:38 Std., sie konnte damit ihre Zeit aus dem letzten Start in 2018 wieder erreichen. Werner Vollmer kam mit guten Leistungen in allen drei Disziplinen in 1:02:13 Std. auf Platz 14 in der stark besetzten AK M50. Niko Rauscher, der sich erst ganz neu als Mitglied dem SVH -Team angeschlossen hat, erreichte Platz fünf in der M30 mit einer Zeit von 1:04:22 Std.