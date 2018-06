Zwei Podestplätze für Herlazhofer Triathleten

Fünf Herlazhofer Triathleten starteten im benachbarten Lauingen, um mit fast 600 Triathleten und der Ikone Norman Stadler an der offenen schwäbischen Meisterschaft und den bayrischen Meisterschaften teilzunehmen. Die Allgäuer Athleten zeigten starke Leistungen und kehrten mit zwei Podestplätzen zurück. Werner Utz krönte sich mit einem ersten Platz in der AK 60 und Tim Weilhammer erreichte den zweiten Platz in der Klasse männliche Jugend.

Alle fünf Herlazhofer stürzten sich mit weiteren 190 Athleten in den fast 23 Grad warmen See, um 1500 Meter zu schwimmen. Tim Weilhammer verließ bei seiner Premiere auf der olympischen Distanz als Erster das Wasser mit einer sensationellen Zeit von 23 Minuten, gefolgt von Moritz Ratzmann, Rainer Schmid, Werner Utz und Christian Westermayer.

Anschließend ging es für alle auf einen flachen, aber windigen Radkurs, der zweimal über das Stadtzentrum am Rathaus durchfahren werden musste. Auf den 40 Kilometern fuhr der Älteste im Team, Abteilungsleiter Werner Utz, die schnellste Radzeit mit einem Schnitt von fast 37 km/h und konnte seinen Rückstand vom Schwimmen gegenüber seinen Vereinskollegen nahezu wett machen. Nur Minuten dahinter folgten mit ihren Radzeiten Schmid, Ratzmann und Weilhammer. Innerhalb eines Zeitfensters von einer Minute starteten alle vier Herlazhofer aus der Wechselzone heraus, auf die abschließende 10,5 Kilometer lange Laufstrecke an der Donau entlang.

Hier lieferten sich die beiden jüngsten Athleten des SVH, Ratzmann und Weilhammer, ein Laufduell, welches Tim Weilhammer für sich entschied. Mit einer Endzeit von 2:17 Stunden erreichte Weilhammer das Ziel und den zweiten Platz in der Kategorie Junioren M 14 Sekunden danach lief Ratzmann ein und erreichte Platz vier in der AK20.

Utz war zu Beginn der Laufstrecke noch hinter Schmid, konnte ihn aber bereits bei km 1 überholen, lief das Rennen sauber durch und sicherte sich mit einer Endzeit von 2:24 Stunden den ersten Platz in der AK 60. Rainer Schmid kämpfte sich mit einer Endzeit von 2:31 Stunden und dem zwölften Platz in der AK 50 ins Ziel. Mit viel Respekt vor seiner ersten olympischen Distanz startete Christian Westermayer in Lauingen. Zufrieden erreichte er das Ziel mit 2:50 Stunden mit dem zehnten Platz in der AK55.