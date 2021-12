Zwei Personen bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Lebensbedrohliche Verletzungen haben bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 9 Uhr zwei Männer in einem Betrieb in der Zeppelinstraße in Leutkirch erlitten.

Die beiden Arbeiter waren nach Polizeiangaben damit beschäftigt, eine Anlage in der Firma aufzubauen. Aus noch ungeklärten Gründen fielen während des Aufbaus zwei tonnenschwere Förderbänder um und begruben die Männer.

Mehrere Firmenmitarbeiter konnten schließlich die schweren Bänder anheben und die beiden Arbeiter befreien. Sie wurden im Anschluss mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.