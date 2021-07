Zwei Orgelmatinéen, Sing-Mit und Silvesterkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

2020 war coronabedingt ein ruhiges Jahr. Reges Vereinsleben und ein neues Jahresprogramm für 2021 konnte nicht präsentiert werden. Jetzt laufen die Planungen für 2021 aber auf Hochtouren, wie die Vorstandschaft des Fördervereins Kirchenmusik St. Martin bei der Mitgliederhauptversammlung im Gemeindehaus mitteilte. „Das vergangene Jahr“, so Vorsitzende Brigitte Göser, „war unser achtes seit Bestehen und ein ganz besonderes, viele Konzerte mussten ausfallen“. So sei bei den drei Orgelmatinéen zwar eine treue Stammbesucherzahl von durchschnittlich 75 Besuchern erschienen. Damit seien die Konzerte aber auch „ausverkauft“ gewesen. Die beliebte Reihe, bei der von Mai bis September jeweils am ersten Samstag im Monat um 11.15 Uhr ein einstündiges Orgelprogramm von berühmten Organisten aus aller Welt gespielt wird, bleibt bestehen. Für 2021 können immerhin zwei Termine stattfinden (3.7. und 11.9.) Mehrere renommierte Musiker werden dann wieder vertreten sein.

Im Advent soll es ein Sing-mit in der Festhalle geben, zum Mitsingen und Zuhören. Geplant ist dabei die Teilnahme von Kinder- und Schulchören. Aber auch die beliebten Jahresabschlusskonzerte sollen wieder stattfinden.

Bei den anschließenden Wahlen ergaben sich kleine Änderungen: Die zweite Vorsitzende Heidrun Volz ist ausgeschieden, Rita Frisch rückt nach. 1. Vorsitzende bleibt Brigitte Göser, Kassier bleibt Magdalena Dolp, musikalischer Leiter Franz Günthner und Schriftführerin Christine King. Beisitzer ist nach wie vor Hans Hellmann.

Informationen: Den Auftakt der Orgelmatinéen am 3. Juli macht Franz Günthner mit drei weiteren Musikern. Ein Funkensprühendes musikalisches Feuerwerk mit Orgel, Trompeten und Pauken wird versprochen. Am 11. September wird voraussichtlich Orgel mit Harfe und Gesang zu hören sein.