Zwei mysteriöse Vorfälle in einer Nacht in Leutkirch

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen eines Einbruchs, nachdem ein unbekannter Täter am heutigen Morgen gegen 2.15 Uhr in ein Gebäude im Postgässle in Leutkirch eingestiegen ist. Der Unbekannte entwendete einen Autoschlüssel und öffnete daraufhin das vor dem Haus stehenede Auto, entwendete daraus aber nichts. Allerdings ermittelt die Polizei wegen eines Autodiebstahls, nachdem ein bislang unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr ein Fahrzeug in der Achtalstraße in Leutkirch gestohlen hat. Den Wert des Autos gibt die Polizei mit 5000 Euro an. Ob die beiden Taten in Leutkrich in Zusammenhang stehen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07561 / 848 80 zu melden.