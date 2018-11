Zwei Musikkapellen erhalten Geld für Proberäume

Die Stadt Leutkirch unterstützt die Musikkapellen aus Gebrazhofen und Merazhofen beim An- und Ausbau ihrer Proberäume. Das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. Die Musikkapelle Gebrazhofen erhält einen Zuschuss von maximal 130 000 Euro für einen Anbau an den bestehenden Proberaum. Nach Merazhofen fließen für den Ausbau des Übungszimmers maximal 42 000 Euro.

Wie Hochbauamtsleiter Martin Waizenegger in der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, probt die Musikkapelle Merazhofen derzeit in der alten Schule der Ortschaft. Das Gebäude wird von mehreren Vereinen genutzt. Nach Angaben der Musikkapelle ist dieser Raum mit rund 60 Quadratmetern allerdings zu klein. Es gebe keine Möglichkeit, die Instrumente dort abzustellen und eine Säule im Zimmer sorge für Sichtbehinderungen.

Der Merazhofer Verein plant deshalb, in den Mehrzweckraum des ehemaligen Kindergartens (Untergeschoss) umzuziehen. Die Bausubstanz dort ist laut Waizenegger „sehr gut“. Darüber hinaus sind eine Küche und Parkplätze vorhanden. Dennoch seien Investitionen nötig, um die Akustik im Raum zu verbessern. Kostenpunkt: etwa 55 000 Euro. Von der Stadt gibt es nach Beschluss der Stadträte einen Zuschuss von bis zu 42 000 Euro.

Der Bau soll von der Musikkapelle Merazhofen eigenverantwortlich umgesetzt werden. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Kirchenpflege Merazhofen. Diese ist laut Martin Waizenegger bereit, den Raum der Stadt und damit der Musikkapelle langfristig zu vermieten.

Die Musiker aus Gebrazhofen sind indes im Feuerwehrhaus der Ortschaft – wie Waizenegger ausführt – „grundsätzlich gut untergebracht“. Allerdings reiche der Platz dort seit vielen Jahren nicht aus. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. In Gesprächen mit Vertretern der Musikkapelle sei der Plan entstanden, einen Anbau an den bisherigen Proberaum zu erstellen. Die Gesamtkosten dafür liegen bei rund 170 000 Euro. Der Gemeinderat gewährt am Montag einen Zuschuss von bis zu 130 000 Euro. Auch diese Baumaßnahme soll von der Gebrazhofer Musikkapelle eigenverantwortlich geplant und umgesetzt werden.

Die Entscheidung der Stadträte, den Musikkapellen noch in diesem Jahr finanziell unter die Arme zu greifen, ist laut Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle „ein klares Signal, dass man sich bis ans Maximum bewegt, um die Kapellen zu unterstützen.“ Ein solcher Zuschuss ist für den Rathauschef keine Selbstverständlichkeit. Stadtrat Waldemar Westermayer (CDU) findet es „richtig gut“, dass die Kapellen in Gebrazhofen und Merazhofen noch 2018 unterstützt werden. Denn dann könnten die Vereine besser planen.

Generell leisten Blasmusikkapellen in Leutkirch „einen sehr wichtigen Beitrag für das kulturelle Leben der Stadt und ihrer Ortschaften.“ Das schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. In 14 Musikkapellen treffen sich wöchentlich Hunderte Musikanten zur Probe. Die Tendenz ist steigend. Durch den Zuwachs stehen viele Vereine vor größeren Raumproblemen. Betroffen sind beispielsweise auch die Musikkapellen in Wuchzenhofen, Heggelbach und Willerazhofen.

Die An- und Umbauvorhaben in Heggelbach und Willerazhofen können laut Stadtverwaltung durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) finanziell gefördert werden. Ein entsprechender Antrag könne 2019 erstellt werden. Die Umsetzung wäre nach Aufnahme in das Programm im Jahr 2020 möglich.