Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der A96

Zwei Leichtverletze und ein Gesamtsachschaden von etwa 70 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit fünf beteiligten Fahrzeugen am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kisslegg und Leutkirch-Süd.

Wie die Polizei mitteilt, war aufgrund von Mäharbeiten der Autobahnmeisterei zum Unfallzeitpunkt die rechte Fahrspur gesperrt, weshalb der Verkehr auf die linke Spur geleitet wurde. Wegen des daraus entstehenden Rückstaus musste ein 21-jähriger Seat-Fahrer stark abbremsen. Dies erkannte der 23-jährige Fahrer eines VW zu spät und fuhr auf. Zwei nachfolgenden Autofahrern gelang mit ihrem Opel und Skoda zunächst noch, ihrerseits ein Auffahren zu verhindern, allerdings erkannte eine 44-jährige Ford-Fahrerin die Situation als Letzte in der Reihe zu spät, prallte nahezu ungebremst auf den Opel und schob letztlich alle fünf Fahrzeuge ineinander.

Durch die Kollision zogen sich eine 58-jährige Mitfahrerin im Opel sowie der 57-jährige Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ebenso wurden eine Mitfahrerin im Ford sowie der Fahrer des Opel vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Alle fünf beteiligten Fahrzeuge mussten von mehreren Abschleppdiensten abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es auf der A 96 in nördlicher Fahrtrichtung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.