Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte, rund 7000 Euro Gesamtsachschaden und nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 20 Uhr auf der B 465 ereignet hat. Ein 40-jähriger VW-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei die Bundesstraße von Diepoldshofen kommend in Richtung Bad Wurzach und geriet kurz nach dem Ortsausgang aufgrund schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Er blieb neben der Fahrbahn im Schnee stecken. Als er rückwärts wieder auf die Bundesstraße auffuhr, übersah er eine 48-jährige Hyundai-Fahrerin, die ebenfalls von Diepoldshofen in Richtung Bad Wurzach unterwegs war, und kollidierte mit deren Auto. Leicht verletzt wurden beide Unfallbeteiligten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, die Autos wurden abgeschleppt.