Zwei knappe Finalentscheidungen

Viel Spannung, Spaß und volle Zuschauerränge konnte das 13. Jugendturnier des SV Herlazhofen für E- und F-Jugendmannschaften am vergangenen Wochenende vermelden. Bei der E-Jugend gewann die Mannschaft aus Arnach, bei der F-Jugend setzte sich der TSV Rot a.d. Rot durch.

Beim der E-Jugend waren die zehn Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt. Nach insgesamt 20 spannenden Spielen konnten sich der SV Arnach, TSV Kottern, SV Aichstetten und der SC Unterzeil für das Halbfinale qualifizieren. Im Spiel zwischen dem SV Aichstetten und dem TSV Kottern setzte sich die bayerische Mannschaft aus Kottern mit 4:2 durch. Im zweiten Halbfinale zwischen Arnach und Unterzeil setzte sich der SV Arnach mit 3:0 durch. Das Endspiel zwischen dem SV Arnach und dem TSV Kottern war lange ausgeglichen. Kurz vor Ende konnte dann der SV Arnach den vielumjubelten Siegtreffer erzielen und gewann somit das E-Jugendturnier. Die weiteren Platzierungen: 3. SV Unterzeil, 4. SV Aichstetten, 5. SGM Beuren/Rohrdorf, 6. SGM Waltershofen/Gebrazhofen, 7. SGM Herlazhofen/Friesenhofen I, 8. FC Leutkirch, 9. SGM Haslach/Iller-Rot, 10. SGM Herlazhofen/Friesenhofen II.

Danach waren die F-Jugenden an der Reihe. In den beiden sehr ausgeglichenen Gruppen und sehr schön auszuschauenden Spielen konnten sich die Mannschaften FC Leutkirch, TSV Rot a. d. Rot, SV Seibranz und SG Friesenhofen für das Halbfinale qualifizieren. Im ersten Halbfinale konnte sich der TSV Rot a.d. Rot gegen den FC Leutkirch mit 1:0 durchsetzen. Im zweiten Halbfinale zwischen Seibranz und Friesenhofen waren die Seibranzer die glücklichere Mannschaft und gewann mit 1:0. In einem spannenden Finale war es lange sehr ausgeglichen. Am Ende konnte sich der TSV Rot a.d. Rot knapp mit 1:0 gegen den SV Seibranz durchsetzen und gewann verdient das F-Jugendturnier Die weiteren Platzierungen: 3. SG Friesenhofen, 4. FC Leutkirch, 5. SV Herlazhofen I, 6. SC Unterzeil I 7. SV Arnach, 8. SV Aichstetten, 9.SV Herlazhofen II, 10. SC Unterzeil II.