Zwei Fahrzeuge kollidieren

Sachschaden von rund 7000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr in der Oberen Vorstadtstraße ereignet hat, teilt die Polizei mit. Eine 79-jährige Ford-Fahrerin fuhr aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei einen 73-jährigen Ford-Fahrer, der die Obere Vorstadtstraße in Richtung Mohrenkreuzung fuhr. Durch den starken Aufprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.