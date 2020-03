Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Zwei Autos haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag in der Ringwegsiedlung aufgebrochen.

Sie entwendeten laut Polizei aus den Fahrzeugen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie mehrere Plastikkarten. Die oder der Täter ging äußerst rabiat vor, in dem er zumindest an einem Pkw die Scheibe auf der Beifahrerseite einschlug und so ins Fahrzeuginnere gelangte.

An den Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.