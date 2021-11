Zwei Buchautoren lasen in der Stadtbibliothek

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Frederick-Woche nahmen die Kinder- und Jugendbuchautoren Julia Ginsbach und Patrick Hertweck ihre Zuhörer mit ihren Büchern auf abenteuerliche und spannende Weise mit in andere Länder und vergangene Zeiten.

Drei Klassen der Grundschule am Oberen Graben freuten sich auf die Begegnung mit Julia Ginsbach, die als Illustratorin gemeinsam mit der Schriftstellerin Julia Böhme die Geschichten mit dem Erdmännchen Tafiti und seinem besten Freund, dem Pinselohrschwein Pinsel gestaltet. Sie präsentierte den neuesten Band der Reihe „Tafiti und der große Zauberer“ aus der afrikanischen Savanne, nachdem sie die beiden Hauptfiguren mit großen Stoffpuppen vorgestellt hatte. Pinsel hat Schluckauf und nicht mal Tafiti kann ihm helfen. Nur gut, dass ein Zauberer in die Gegend gekommen ist. Der zaubert Pinsels Schluckauf ratzfatz weg. Aber schon bald zeigt sich, dass der Zauberer es nicht immer gut mit den Tieren meint. Julia Ginsbach verband mühelos Vorlesen und Zeichnen von Figuren und Szenen aus dem Buch zu einer sehr stimmigen Mischung, die die Kinder in den Bann zog. Am Ende der Lesung war den kleinen und großen Zuhörern klar: Die „Tafiti“-Geschichten sind ideale Bücher für Leseanfänger.

Der Jugendbuchautor Patrick Hertweck las vor zwei sechsten Klassen der Otl-Aicher-Realschule aus seinem abenteuerlichen Buch „Tara und Tahnee: Verloren im Tal des Goldes“. Im Jahr 1856, zur Zeit der Goldgräber und der Besiedelung des nordamerikanischen Westens, leben Tara und Tahnee nicht weit voneinander entfernt in der Nähe von San Francisco ein sehr unterschiedliches Leben. Tara als Enkelin eines reichen und einflussreichen Mannes in der Stadt, Tahnee als Tochter eines Jägers und Fallenstellers in der Wildnis der Sierra Nevada. Doch die beiden Mädchen verbindet mehr als sie ahnen. Stück für Stück erschließen sich die Zusammenhänge, bis sich die Mädchen im zweiten Teil schließlich begegnen.

Packend las der Autor den Anfang der Geschichte vor, die neben der spannenden Handlung auch einen aufschlussreichen Einblick in die Zeit der Siedler und Goldgräber gab. Und er berichtete von seiner Arbeit als Schriftsteller und seiner Passion für Geschichten, die ihn vor einigen Jahren zur Aufgabe seines vorherigen Berufs im Mediensektor brachte, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Zum Glück für seine Leser und die Zuhörer im Kornhaus, die ihn zum Schluss mit viel Applaus bedachten.