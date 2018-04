Zwei Bezirksmeistertitel gehen nach Leutkirch

Mit guten Platzierungen und zwei Meistertiteln sind die Leutkircher Schwimmer von der DLRG-Bezirksmeisterschaft im Rettungsschwimmen in Baienfurt wiedergekommen. Veranstaltet hat die Meisterschaft die DLRG Ortsgruppe Baienfurt. Unter den 180 Teilnehmern wurden laut Pressemitteilung der Veranstalter 19 Bezirksmeistertitel vergeben. Für Leutkirch traten zwölf Einzelschwimmer und zwei Mannschaften an.

An den Start gingen Schwimmer aus 13 Ortsgruppen. Die Lebensretter trainierten den Ernstfall und zeigten in verschiedenen rettungssportlichen Disziplinen ihr Können. Nach Altersklasse und Geschlechtern getrennt galt es, sich die ersten Plätze und damit die Weiterqualifizierung für die Württembergischen Meisterschaften zu sichern. Unter den strengen Augen der Kampfrichter gab es ein Hindernisschwimmen, Schleppen einer Puppe, Retten eines Verunfallten mittels Gurtretter und andere Disziplinen.

Für Leutkirch erreichten in der Altersklasse (AK) 12 weiblich Anna Dietenberger den 10., Michaela Buffler den 19. und Paula Reisacher den 20. Platz. Elias Gehrig (Platz 5) und Niklas Weber (Platz 8) schafften in der AK 12 männlich unter 14 Teilnehmern beide eine Top-10-Platzierung. Auch die Schwimmerinnen in der AK 13/14 weiblich erreichten mit Lara Kurtz (Platz 7), Corinna Mösle (Platz 9) und Elisa Dobler (Platz 10) Ränge in der Top 10 ihrer Altersklasse. Genauso wie Stefan Mahle mit seinem Platz 8 derselben AK 13/14 männlich.

In der Altersklasse 15/16 weiblich konnte auch in diesem Jahr Sophia Härle glänzen. Unter vier starken Konkurrentinnen sicherte sie sich, wie im vergangenen Jahr, Platz 1 und somit den Bezirksmeistertitel in ihrer Altersklasse. Florian Buffler schaffte es in der AK 15/16 männlich mit Platz drei ebenfalls aufs Treppchen. Den zweiten Bezirksmeistertitel für Leutkirch holte Lea-Sopie Romer in der AK 17/18 weiblich. Auch sie setzte sich souverän durch.

Nach den Einzelwettkämpfen gingen einige noch einmal für die Mannschaftswettkämpfe an den Start. Anna Dietenberger, Martha Wagner, Paula Reisacher und Michaela Buffler erreichten mit ihrer Mannschaft in der Altersklasse 12 weiblich Platz drei. Die zweite Mannschaft in der AK 13/14 männlich, bestehend aus Elias Gehrig, Nico Jocham, Niklas Weber und Stefan Mahle, verpasste das Treppchen nur knapp und landete auf Platz 4.

Die Erstplatzierten (Bezirksmeister) Sophia Härle und Lea-Sophie Romer haben sich automatisch für die Teilnahme an den diesjährigen Württembergischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen qualifiziert, die am 16. und 17. Juni in Biberach / Riss stattfinden werden.