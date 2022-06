Zwei Autos stoßen zusammen

Sachschaden von insgesamt etwa 12 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Poststraße/Storchenstraße in Leutkirch ereignet hat.

Die 42-jährige Fahrerin eines Suzuki übersah laus Richtung Bahnhof kommend die von rechts kommende und bevorrechtigte 29 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes, sodass es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam, teilt die Polizei mit. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, um den nicht mehr fahrbereiten Suzuki kümmerte sich ein Abschleppdienst.