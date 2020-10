Zwei Autos stoßen in Leutkirch zusammen

Unachtsamkeit und vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Mittwochmorgen gegen 08.20 Uhr in der Straße An der Staig ereignet hat und bei dem ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 9000 Euro entstand. Das teilt die Polizei mit.

Als ein 34-jährige Autofahrer rückwärts von einem Grundstück in die Straße einfuhr, prallte ein 20-jähriger Autofahrer gegen das Fahrzeug. Er war auf der Durchgangsstraße Richtung Leutkirch unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Autos mussten nach der Kollision abgeschleppt werden.