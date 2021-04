Zwei Autos stoßen im Leutkircher Kreisverkehr zusammen

Sich leicht verletzt hat eine 21 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 10 Uhr in der Unteren Grabenstraße in Leutkirch. Das teilt die Polizei mit.

Ein 82-jähriger Toyota-Fahrer fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah dabei den Mazda eines 25-Jährigen, der sich bereits im Kreisel befand. Beim seitlichen Zusammenstoß wurde die Beifahrerin leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Den an den Autos entstandene Schaden beläuft sich laut Schätzung auf rund 2500 Euro.