Zwei Autos stoßen bei Leutkirch zusammen

Schaden in Höhe von knapp 6000 Euro ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7917 zwischen Ottmannshofen und Leutkirch entstanden. Ein 63-jähriger Mazda-Fahrer stieß in einer Rechtskurve mit dem entgegenkommenden BMW einer 52-Jährigen zusammen. Niemand wurde bei der Kollision verletzt.