Auf 5000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden als Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in der Memminger Straße in Leutkirch ereignet hat.

Eine 62-jährige Frau wollte die Straße mit ihrem Mercedes, aus der Adlerstraße kommend, geradeaus überqueren. Dabei übersah sie den Audi einer 18-Jährigen. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich wurde niemand verletzt.