Zwei Autos krachen im Leutkircher Kreisverkehr ineinander

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen am Kreisverkehr in der Zeppelinstraße in Leutkirch ereignet hat.

Wie die Polizei weiter mitteilt, übersah eine 67 Jahre alte Autofahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr einen Opel Meriva. Durch die wuchtige Zusammenstoß ihres Astras mit dem Meriva wurde der Wagen des 84-jährigen Vorfahrtsberechtigten in die Straße Im Herrach geschleudert und kam dort auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 84-Jährige musste mithilfe der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sein Opel wurde abgeschleppt.