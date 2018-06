Zwei Aufstiegsaspiranten unter sich

Bei dem Spiel zwischen dem Tabellenzweiten aus Seibranz und dem hoch gehandelten SV Neuravensburg stehen sich am Sonntag, 27. September, 15 Uhr, zwei Aufstiegsaspiranten der Fußball-Kreisliga A III gegenüber. Der SV Seibranz kann von der noch bisherigen Saison ein äußerst positives Resümee ziehen.

Mit 14 Punkten nach sechs Spieltagen findet sich der SVS ungeschlagen auf Tabellenplatz zwei wieder und liegt nach dem fünften Platz in der vergangenen Saison damit bislang absolut im Soll. Die von vielen als Titelfavorit gehandelten Neuravensburger hingegen starteten holprig und suchen noch immer nach der Konstanz und Stärke der vergangenen Spielzeit.

Ein kleiner Dämpfer

„Zufrieden“ sei man in Seibranz mit dem bisherigen Saisonverlauf, so auch SVS-Trainer Andreas Pflug. Angesichts des gesetzten Ziels, sich am Ende der Saison unter den ersten fünf zu befinden, herrscht aber keine Euphorie. Das liegt auch am vergangenen Wochenende, als Seibranz gegen den TSV Aitrach einen kleinen Dämpfer hinnehmen musste. Ein Remis gegen den Aufsteiger (und der daraus resultierende Verlust der Tabellenführung) war den gewachsenen Ansprüchen der Mannschaft nicht genug und wurde der Stimmung zufolge mehr als Punktverlust denn als Punktgewinn gewertet.

Diese „verlorenen“ Punkte sollen nun aber wiedergeholt werden. Dies zeigt sich den Trainern auch im Training, in dem mit Engagement und Wille daran gearbeitet wurde, am Sonntag wieder die „wahre Stärke“" zu zeigen. Als Tabellenzweiter wolle man am Sonntag „natürlich drei Punkte einfahren“ – unabhängig davon, wer beim SV antritt. Von der derzeitigen Tabellensituation des kommenden Gegners lässt sich Pflug dabei nicht täuschen. Dies sei nur eine „Momentaufnahme“. Für ihn gehöre der SVN nach wie vor zu den großen Favoriten in der Liga.

„Endlich wieder getroffen“

In Neuravensburg ist man laut Abteilungsleiter Adelbert Cebulski zunächst einmal froh darüber, am vergangenen Wochenende „endlich mal wieder das Tor getroffen“ zu haben. Beim 7:0 gegen den FV Weiler, den Cebulski nicht überbewerten will, habe sich das Team „das Glück zurückerarbeitet„. Er sieht die Mannschaft auf einem guten Weg zurück zu alter Stärke.

Bis es soweit ist, wird in Neuravensburg das Ziel verfolgt, „möglichst viele Punkte“ mitzunehmen, um dann in der Rückrunde wieder voll anzugreifen. Wichtig sei es zudem, dass die Abwehr des SVN wieder stabiler wird.

Auf Zollikofer aufpassen

Für das anstehende Spiel gegen den SV Seibranz heißt das in erster Linie auch, dass auf Philipp Zollikofer aufgepasst werden muss. Zollikofer sei „immer für ein Tor gut“, so Cebulski. In Seibranz könne man in Anbetracht der aktuellen Form mit einem Punkt leben, wird aber natürlich alles versuchen, einen Dreier einzufahren, um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Spiele

Sonntag, 13 Uhr

SV Maierhöfen-Gr. II – TSV Ratzenried

Sonntag, 13.15 Uhr

FC Leutkirch II – SGM Dietmanns/Hauerz

Sonntag, 15 Uhr

FC Scheidegg – FV RW Weiler II

SV Eglofs – SGM Aitrach/Tannheim

SV Seibranz – SV Neuravensburg

TSV Wohmbrechts – TSV Stiefenhofen

SV Reute – TSG Bad Wurzach

SV Achberg – TSG Ailingen

LJG Unterschwarzach spielfrei. (tis)