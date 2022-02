Zwei Asylbewerber streiten sich in Leutkirch

Eine handfeste Auseinandersetzung hat sich nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 13 Uhr in einer Leutkircher Asylbewerberunterkunft ereignet. Warum die beiden 24-jährigen Gambier in Streit gerieten, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Der Konflikt artete derart aus, dass der eine den anderen oberflächlich mit einer Schere verletzte und ihm zwei Bisswunden zufügte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Vor Eintreffen der Polizei war der namentlich bekannte Tatverdächtige bereits gegangen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.