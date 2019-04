Zwölf Meter lange Reproduktion des Jerusalem Panoramas zu sehen

Im Rahmen der 500-Jahr-Feierlichkeiten der Leutkircher Martinskirche ist dort derzeit während der Passionszeit eine zwölf Meter lange Reproduktion des Jerusalem Panoramas von Gebhard Fugel zu sehen. Von ihm stammt auch der Kreuzweg in St. Martin. Die Reproduktion wurde ursprünglich für eine Fugel-Ausstellung in Bad Saulgau angefertigt und ist eine gebührenfreie Leihgabe des dortigen Kulturamtes, erklärt Pfarrarchivar Emil Hösch. Das Original in Altötting misst zwölf Meter in der Höhe und hat einen Umfang von 95 Metern. „Für die Passions- und Kartage kann die eindrucksvolle Fugel-Darstellung des ersten Karfreitags in Jerusalem eine gerade im Jubiläumsjahr der Kirche passende Ergänzung zur Liturgie sein“, freut sich Hösch.