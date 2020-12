Zuschuss für Magita und eine Schule in Togo

Im Namen der Geschwister-Scholl-Schule sind sowohl der Leutkircher Verein Magita als auch ein Projekt einer Schule in Togo finanziell unterstützt worden. 760 Euro übergab Schulleiter Heinz Brünz zunächst an Gisela Tappe von Magita, heißt es in einer Mitteilung. Noch bevor das Kultusministerium Gesichtsmasken an die Lehrer ausgegeben hatte, haben Kolleginnen der Geschwister-Scholl-Schule mehr 250 Alltagsmasken selbst genäht. Gegen eine Spende konnten diese erworben werden. Aus dem Spendengeld werden von Magita Wertgutscheine für Schulbedarf an bedürftige Familien ausgegeben. Schulleiter Heinz Brünz spendet zudem eine Sonderzahlung vom Kultusministerium, die sämtliche Schulleiter während der Corona-Krise erhalten hatten, im Namen der Schule an ein Projekt der Primarschule Yokele in Togo. Dort wird mit dem Geld eine Schulbank angeschafft.