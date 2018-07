Zuschuss für die Schülerbetreuung

Die Schülerbetreuung erhält für 2018 einen städtischen Zuschuss von fast 200 000 Euro. Das hat der Gemeinderat am Montag einstimmig beschlossen. Der Verein bietet neben den Hort-Gruppen unter anderem auch Ferienbetreuung, das Angebot der „Verlässlichen Grundschule“ sowie Sprachförderung in Kindergärten.

Mehr als 175 Kinder sind im vergangenen Jahr in 13 Hortgruppen betreut worden. 138 Jungen und Mädchen sind zum Mittagessen angemeldet. Diese Zahlen präsentierten in der jüngsten Gemeinderatssitzung Margot Maier, bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Tagesbetreuung zuständig, und Wilfried Hess, Geschäftsführer der Schülerbetreuung. Die teilnehmenden Kinder besuchen in der Regel eine der Schulen auf Leutkircher Gemarkung.

In den Haushaltsplänen für 2018 und 2019 wurde der Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr um rund 27 000 Euro erhöht. Gestiegene Personalkosten und zusätzliche Hort-Gruppen machen laut Stadtverwaltung die Steigerung unumgänglich.

Lob für die Arbeit in der Schülerbetreuung äußerten am Montag mehrere Stadträte. Gottfried Härle (Bürgerforum) bezeichnete die Tätigkeit etwa als „sehr wichtig“. Auch von Hedwig Seidel-Lerch (CDU) gab’s positives Feedback: „Ich weiß, dass viele Kinder sehr dankbar sind, in die Schülerbetreuung gehen zu können.“

Ob einige Kinder abgelehnt werden müssen, will derweil Jochen Narr (SPD) wissen. Solche Fälle habe es bereits gegeben und diese könnten in Zukunft zunehmen, entgegnet Wilfried Hess. Nach der Anzahl der Mitarbeiter erkundigt sich Walter Braun (Freie Wähler). Derzeit gebe es für die Schülerbetreuung 40 Mitarbeiter, die alle in Teilzeit angestellt seien. „Bei den Personalstellen sind wir am untersten Limit“, so der Geschäftsführer.

Offen bleibt die Frage, ob für 2019 die Hort-Gebühren leicht erhöht werden. Dieses Thema soll zur passenden Zeit wieder Thema im Gremium werden.