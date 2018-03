Zusatztermin für Islandvortrag

Ausverkauftes Haus hieß es am vergangenen Mittwochabend im Kino Leutkirch für die Audiovisionsshow „Island – Abenteuer unter dem Polarkreis“. Aufgrund der großen Nachfrage haben sich nun die Veranstalter, Volkshochschule Leutkirch und Referent Christoph Dorsch entschlossen, einen Zusatztermin anzubieten.

Es besteht laut Mitteilung also nochmals Gelegenheit für alle, die keine Karten mehr bekommen haben. Der Termin ist am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr im Kino Leutkirch. Karten im Vorverkauf (acht Euro, ermäßigt sieben Euro) gibt es in der Zahnarztpraxis Dorsch in der Bahnhofstraße 1/1 und in der Touristinfo in der Marktstraße 32.