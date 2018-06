Eine 19-jährige Autofahrerin hat mit ihrem Pkw am Mittwochnachmittag gegen 17.30Uhr einen Verkehrsunfall bei den Bahnhofsarkaden verursacht. Wie es dazu im Polizeibericht heißt, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Frau war in ihrem Audi von der tiefstehenden Sonne so stark geblendet, dass sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Pkw-Fahrer übersah.