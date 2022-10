Zur Spurensuche an der wilden Eschach lädt der nabu Baden-Württemberg am Samstag, 8. Oktober, ein. Der Nachmittag ist Bestandteil des Projekts „Naturvielfalt Westallgäu“. Die landschaftskundliche Exkursion führt der Geograf und Gewässerführer Christof Zahalka. Die Eschach verzeichnet laut Mitteilung Abflussmengen von null bis zu 60 Kubikmeter. Solche Unterschiede haben Folgen für Landschaft, Natur und Mensch. Die Teilnehmer der insgesamt vierstündigen Exkursion werden sich dies an verschiedenen Punkten von der Quelle in der Adelegg bis Urlau ansehen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Reitplatz Urlau (Landstraße 42) zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Anmeldungen bei Wibke Wilmanns per E-Mail an Wibke.Wilmanns@NABU-BW.de oder Telefon 0157/50176030. Weitere Infos gibt’s online unter naturvielfalt-westallgaeu.de/