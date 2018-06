Feuerwehrkommandant Michael Klotz gibt sich zuversichtlich: „Fälle wie in Argenbühl oder jüngst bei Bad Waldsee können in Leutkirch nicht passieren.“ Fälle also, in denen abgelegene Hofstellen abbrannten, weil nicht ausreichend Löschwasser vorhanden war. Zwar gebe es auch im Gebiet der Großen Kreisstadt Bereiche mit einer zu geringen oder gar keiner Löschwasserbevorratung. Aufgrund des Brandes in Argenbühl aber hätten sich Verantwortliche von freiwilliger Feuerwehr und Bauamt in Leutkirch zu Gesprächen zusammengesetzt und mittlerweile schon erste Ergebnisse erzielt: „Besonders schwerwiegende Fälle haben wir bereits auf den Weg gebracht“, sagt Klotz. Außerdem seien Kontakte zu Landwirten aufgenommen worden, deren leere Güllegruben sich als Löschwasserspeicher eignen.

Beruhigend zudem: Im Alarmplan der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch ist festgelegt, dass im Falle eines Falles die angrenzenden Stützpunktfeuerwehren aus Wangen, Isny und Bad Wurzach zum Brandort gerufen werden, die über Schlauchwagen mit zwei Kilometern Schlauchlänge verfügten. Die Leutkircher Feuerwehr selbst besitzt einen Ein-Kilometer-Schlauch und drei wasserführende Fahrzeuge mit 2500 Litern Fassungsvermögen, in den Abteilungen gibt es weitere 750-Liter-Fahrzeuge. „Zur Menschenrettung reicht das aus“, versichert der Leutkircher Feuerwehrkommandant.

Wichtige Löschwasserquellen seien neben den Hydranten auch Flüsse, Bäche, Seen und Weiher, wie sie gerade im Raum Leutkirch recht zahlreich zu finden sind. Und auch mit Löschwasserbecken, die im Brandfall aufgestellt und von Landwirten mit Güllefässern gefüllt werden, hat die Leutkircher Wehr schon gearbeitet. Grundsätzlich bestehe bei Bauanträgen im Außenbereich die Auflage, eine entsprechende Löschwasserversorgung sicherzustellen.

Alle Faktoren zusammengerechnet, geht Michael Klotz davon aus, dass „die Sicherheit der Leutkircher Bürgerschaft nun noch besser gewährleistet ist“.