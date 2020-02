Zunftmeisterempfang: Oberbürgermeister sorgen für Gelächter

Tausende Besucher haben am Sonntag gut gelaunt den Narrensprung der Nibelgauer Zunft in der Leutkircher Innenstadt verfolgt. In mehreren Reihen beobachteten die Zuschauer das närrische Spektakel, das mehr als zwei Stunden dauerte, und antworteten brav auf die Rufe der vorbeiziehenden Hästräger. Viele Kinder erfreuten sich unter anderem an den umherfliegenden Bonbons, die sie fleißig einsammelten. Am Fasnetszumzug beteiligt waren 53 Gruppen – dazu zählten etwa Hexen in allen erdenklichen Ausprägungen, aber auch einige Musikgruppen.