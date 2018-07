Zum Wohle! Salute! A votre sante´!

Ein riesiges Feuerwerk hat es nicht gegeben, am Samstag in Leutkirch. Auch die Patrouille de France, die Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe, hat, natürlich, die Farben der Tricolore in den Himmel von Paris gemalt. Der Nationalfeiertag unserer Nachbarn ist im Allgäu dennoch unvergesslich gefeiert worden: Im Cubus mit viel Gesang, mit fröhlichen Instrumentalklängen. Mit reichlich Wein aus dem Tal der Orb bei Bedarieux, Allgäuer Käse. Mit vielen Gesprächen.

Wegen des WM-Finales am Sonntag hatte der Kammerchor Cantabile in diesem Jahr nur ein Kinderfest-Konzert auf dem Plan. Dieses in fröhlicher Form. Die vielen Gäste sitzen an Bistro-Tischchen, werden später bewirtet, zu den Klängen des Akkordeons von Michael Lindauer sowie Winfried Rauh am Kontrabass und Herbert Sgier an der Gitarre. Cantabile singt unter der Leitung von Stefan Deuschle Chorsätze aus der französischen Renaissance.

Manche der derb-temperamentvollen Lieder hat man schon einmal gehört. Die Proben zum Erfolgsstück „Carmina Burana“ (das viele gerne nochmals erleben würden) sind aufwendig gewesen, ein ganz neues Programm kann kein Amateurchor der Welt in so kurzer Zeit auf die Beine stellen.

Lebensnah und beschwingt

Macht gar nichts, die Kompositionen von Jaques Arcadelt (1507 - 1568) und anderen sind lebensnah, beschwingt, machen Spaß. Jüngeren Datums sind Werke von Claude Debussy und Camille Saint-Saens. Der Chor bringt sie farbenprächtig, stimmig, ohne falsches Pathos. „Calme de nuit“ ist sanft ausschwingender Schlusspunkt. Viel, viel Beifall gibt es danach.

Zwischendurch sorgen die drei Instrumentalisten für Stimmung, mit Tango, Musette, altem Schlager. Akkordeonvirtuose Lindauer & Co erhalten stürmischen Applaus, bei „Tanze mit mir in den Morgen“ singt der ganze Saal.

Verstärkt wird Cantabile bei einigen Stücken durch Sängerinnen und Sänger des Chors „A travers chants“ aus der Partnerstadt Bedarieux. Auch das klappt wunderbar.

Zugabe ist das alte Trinklied „Tourdion“. Zum Wohle! Salute! A votre sante´!