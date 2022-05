Zum Jubiläum gastiert Cathérine LeRay in Leutkirch

Mit einem Chansonabend feiern die Volkshochschule und der Partnerschaftsverein Leutkirch das 40-jährige Bestehen der Freundschaft zwischen den Partnerstädten Bédarieux, Lamalou-les-Bains und Hérépian mit Leutkirch. Die französische Sängerin Cahthérine Le Ray singt am Sonntag, 22. Mai, um 18 Uhr im Bocksaal ihr Programm „Von Paris in die Provence“.

Begleitet wird die französische Sängerin von einem Pariser Akkordeonisten und Pianisten. Catherine Le Ray, in Süd-Frankreich geboren, aber in Paris aufgewachsen, besingt ihre Heimatstadt, die Piaf, Gréco, Montand, Ferré, Aznavour, Brel, Gainsbourg in ihren Chansons verewigt haben. Catherine Le Ray und ihr Pariser Musiker präsentieren eine musikalische Reise von Musette zu Jazz. Nach dem frivolem Pigalle und künstlerischem Montmartre, wo die Sängerin aufgewachsen ist, führen uns die zwei Interpreten zum intellektuellen Saint-Germain-des-Prés, wo Catherine studiert hat, bis zu den mondänen Champs-Elysées.

Nach der Pause nehmen Catherine Le Ray und ihr Musiker die Zuhörer mit auf eine Fahrt nach Süd-Frankreich, auf der „Nationale 7“, durch die „Marchés de Provence“ entlang der Côte d'Azur, begleitet von Chansons über Sonne, Meer, Bouillabaisse und Pétanque. Dort wo Gilbert Bécaud, Charles Trénet, Brigitte Bardot, Fernandel, Tino Rossi zu Hause sind. Eine authentische Hommage an die Stadt der Liebe, aber auch an die Provence.