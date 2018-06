Zum Gedenken an Sophie Scholl

Das Schicksal der Widerstandskämpferin Sophie Scholl im Dritten Reich ist eines von vielen. Aber eines, das sich angesichts ihres grausamen Todes in das Gedächtnis eingebrannt hat. Hermann Vinke, ehemaliger ARD-Auslandskorrespondent und Buchautor, hat am Dienstagabend ausgewählte Briefe, die sich Sophie Scholl und ihr Freund Fritz Hartnagel zwischen 1937 und 1943 geschrieben haben, gelesen. Im Rahmen von „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ stellte Vinke Bezüge zum aktuellen Politikgeschehen her.

Vielen der zahlreich erschienenen Besucher im Bocksaal ist Hermann Vinke aus dem vergangenen Sommer bekannt. Damals stellte er das Leben des Wehrmachtsoffiziers Wilm Hosenfeld vor. Jetzt, wiederum auf Einladung von Hubert Moosmayer von der Sektion Allgäu-Oberschwaben „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ in Kooperation mit der Volkshochschule Leutkirch, wandte er sich dem kurzen Leben von Sophie Scholl zu.

Genauer gesagt den Briefen, die in seinem Buch „Hoffentlich schreibst du recht bald“ veröffentlicht sind. Seit der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre beschäftige ihn Sophie Scholl, deren Leben damals noch im Schatten ihres Bruders Hans stand. Sein 1980 erschienenes Buch „Das kurze Leben der Sophie Scholl“ habe ihn während seiner Korrespondentenjahre in Japan und Amerika begleitet. Jetzt sei es an der Zeit, über sie, die am 22. Februar 1943 durch den Volksgerichtshof in München zum Tode verurteilt wurde, zu reden.

Demokratie in der Defensive

Die von Russland initiierten und finanzierten Kriege auf der Krim und in der Ukraine seien Kriege in Europa. Erstmals wieder seit den Balkankriegen, verdeutlichte er die Situation. Er verwies auf die Menschen, die Erinnerungskultur mit Füßen treten, das Holocaust-Denkmal in ein Schandmal verkehren. Was früher Knüppelorgien gewesen seien, finde heute im Internet statt.

„Ich denke, wir sind mit den Werten, die unsere Demokratie ausmachen, schon in der Defensive“, sagte er mit Verweis auf den Rechtspopulismus in Ländern wie Holland, Polen und Deutschland.

Inge Aicher-Scholl habe ihm den Zugang zu Sophie vermittelt. Dann, nach dem Tod von Fritz Hartnagel in Stuttgart 2001 und durch den Kontakt zu dessen Frau Elisabeth (die Schwester von Inge und Sophie Scholl), seien die Briefe ans Tageslicht gekommen.

Vinke hat sie als erster komplett gelesen und den Dialog zwischen Sophie und Fritz wieder hergestellt. Seine abendliche Lesung konzentrierte sich auf die Kapitel, die mit dem Krieg zu tun haben. Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939, nach dem Fritz als Wehrmachtsoffizier an die Westfront geschickt wurde. Er, der der Freundin in Ulm versprechen muss, niemals auf andere Menschen zu schießen. Wie soll das gehen? Womit der Konflikt zwischen den beiden programmiert ist.

Sophies konsequente Haltung

Der Briefwechsel beleuchtet eindrücklich, in welch unterschiedlichen und aussichtslosen Lagen sie sich befinden. „Du bringst mich in einen großen Konflikt, wenn du mich nach dem Sinn des Krieges fragst“, gesteht Fritz ihr, dass ihm der Mut für die Konsequenz fehlt. Sie gibt sich selbstkritisch und standhaft, wenn es darum geht, während des Russlandfeldzuges Wollsachen zu spenden. Man könne nur gegen oder für Hitler sein, ist Sophies konsequente Haltung und somit Verweigerung, denn nur eine militärische Niederlage könne ihn stürzen.

Sophie war ein ganz normaler junger Mensch, so Vinke. Versuche, sie auf einen Sockel zu heben, erübrigten sich. Die Zeitumstände hätten sie zu einer Widerstandskämpferin gemacht, die begriffen habe, dass man gegen das Regime angehen muss.

Hierin sieht der Autor einen aktuellen Impetus, sich wehrhaft einzusetzen für den Erhalt demokratischer Werte. Das beginnt bei den jungen Menschen in Schulen, wie am Mittwochvormittag in der Geschwister-Scholl-Schule, die 2017 die Patenschaftsschule der Sektion Allgäu-Oberschwaben ist und wo Vinke vor mehr als 400 Schülern las.

Am Dienstagabend verwies er abschließend auf die Dankesrede der Publizistin Carolin Emcke, die 2016 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt und mahnte, den sozialen und inneren Frieden wieder zu gewinnen, handelnd einzugreifen mit Blick auf die extreme Rechte und das System der Ungleichheit zu überwinden.

Hermann Vinke, Hoffentlich schreibst du recht bald. Sophie Scholl und Fritz Hartnagel. Eine Freundschaft 1937 – 1943. Ravensburger Buchverlag 2006,

320 Seiten, 14,95 Euro.