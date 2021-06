Zum Auftakt des Stadtradelns bietet der VCD in Leutkirch einen Fahrradcheck an

Leutkirch beteiligt sich von Samstag, 12. Juni, bis Freitag, 2. Juli, an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. Hierbei geht es darum, als Team möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wie im vergangenen Jahr wird es zum Auftakt der Stadtradeln-Aktion am 12. und 13. Juni eine Fahrrad-Schnitzeljagd geben.

Damit das Rad gut läuft, wird der Verkehrsclub Deutschland (VCD) am Samstag, 12. Juni, von 9 bis circa 13 Uhr am Rathaus einen Infostand mit der Möglichkeit für einen kostenlosen Rad-Check aufbauen. Das schreibt der VCD Leutkirch in einer Pressemitteilung. Einstellarbeiten werden, wenn technisch möglich, direkt erledigt.

Zusätzlich wird die Ergonomie, wie beispielsweise die Sattelhöhe überprüft. Es geht dabei auch um den richtigen Luftdruck. Der Infostand wird laut Pressemitteilung nur bei trockenem Wetter aufgebaut.