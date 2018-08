Zuhörer genießen eine sommerliche Soiree

Mit Klarinettenklängen im Rahmen einer klassischen Soiree im Kinderheim St. Anna hat das zwölf Tage dauernde Also-Festival mit seinen vielen bunten Attraktionen einen feinstimmigen Ausklang gefunden. Der Vorsitzende des Freundeskreises des Kinderheims St. Anna, Berthold Nuber, begrüßte die Gäste im vollbesetzten Festsaal und stellte das Klarinettenensemble vor, das sich aus Katrin Hegele, Rosmarie Hepp-Landerer sowie Jana Volz unter Leitung von Christoph Kuon zusammensetzt und schon mehrere Male bei der Soiree zum Ausklang des Also aufgetreten ist.

Fanden früher die Soireen im Teehaus statt, so wird seit Jahren der Festsaal bevorzugt, bietet er doch eine ungestörte Akustik und macht vom Wetter und von Temperaturen unabhängig. Zum Auftakt erklang das Finale aus Josefs Haydns Opus 33 mit Rondo Presto mit spannender Dynamik in Tempo und Lautstärke, ein heiter beschwingtes Stück, gefolgt von einer getragen pathetischen Sarabande und einer heiter fröhlichen Gavotte von Arcangelo Corelli. Ein feines, gut aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel war spürbar und machte das Zuhören zu einem Vergnügen. Christoph Kuon gab zu jedem Stück eine kurze Einführung zu Komponist und Werk, machte die Darbietungen verständlicher, und so genossen die Zuhörer sichtlich diese Soiree und spendeten zu jedem Stück begeistert Beifall.

Aufhorchen ließ eine Suite von T. Stewart Smith mit drei ganz unterschiedlichen Sätzen von feurig-fetzig, über melancholisch bis zu jazzig. Hier gelangen aus tiefen Läufen heraus packende ineinanderfließende Tonfolgen. So führte die musikalische Reise von der Zeit des Barock und der Klassik hinein in die Moderne mit einer Bagatelle von Clare Grundman, einem heiteren Werk, in dem die Instrumente ihre Eigenständigkeit zeigen konnten. Ebenso mit zwei bekannten Weisen „The Entertainer“ und „The easy winners“ von Scott Joplin mit prägnanter Bass-Untermalung. Mit dem Lieblingsstück des Ensembles, einer Klezmer-Suite von Coen Wolfgram, erreichte das Konzert seinen Höhepunkt. Aus einem ruhig getragenen Anfang erhob sich plötzlich ein rhythmischer Klezmerklang, melodische und harte Weisen wechselten sich ab und nach furiosen Läufen endete das Werk in stakkatoartigen Schlusstönen. Zum Ende des Konzerts waren noch eingängige Weisen der schwedischen Popgruppe Abba zu hören, „Knowing me knowing you“ und „Waterloo“, mit brausendem Beifall. Mit der Zugabe „Thank you for he music“, einem melodisch weich fließenden Song ging die Soiree musikalisch zu Ende.

Mit Blumen bedankte sich Berthold Nuber bei den Musikanten, verwies auf die Möglichkeit, eine Spende zu geben, die der Unterstützung und Förderung der Arbeit des Kinderheimes St. Anna in Leutkirch zu gute kommen solle. Hierzu stellte der Leiter des Kinderheims St. Anna Michael Lindauer seine Einrichtung vor und erläuterte kurz Aufgabenbereiche, wie Jugendhilfeeinrichtung, Jugendtherapie und heilpädagogische Unterstützung für Familien. In geselligem Rahmen, bei Gesprächen und sommerlichen Getränken klang sodann die diesjährige Soiree stimmungsvoll aus.